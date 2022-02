Trapani, nonno orco abusa della nipotina di 6 anni e le mostra video porno: arrestato Arrestato un 68enne trapanese, ora è in carcere. La bambina ha raccontato tutto ai genitori, il nonno le mostrava anche filmati porno. L’attività investigativa hanno confermato le accuse.

A cura di Biagio Chiariello

Un 68enne della provincia di Trapani è finito agli arresti per atti sessuali e corruzione di minorenne. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti ha costretto la nipotina di sei anni a compiere atti sessuali con lui. Mostrandole anche filmati pornografici. Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere sono stati i carabinieri di Sciacca su richiesta della Procura della Repubblica e su input del gip del locale tribunale.

Il racconto choc della bambina

La storia è emersa il 24 agosto dello scorso anno quando la piccola ha confidato quanto accaduto insieme al nonno ai genitori che erano andati a riprenderla dopo avergliela affidata. Il 68enne le avrebbe fatto vedere dal suo smartphone immagini di uomini e donne nudi che facevano l'amore, per poi andare nel bagno di casa e mostrarle le proprie parti intime. Ma la bambina ha raccontato ai genitori anche altri particolari avvenuti l’anno prima, quando il nonno l’aveva molestata.

Il nonno arrestato, ora è in carcere

A quel punto i genitori hanno contattato una psicologa e nell’autunno dello scorso anno e hanno denunciato tutto alle forze dell’ordine. La piccola davanti agli sguardi attenti degli specialisti nominati dell’autorità giudiziaria è stata in grado di ricostruire i comportamenti del nonno con estrema chiarezza. Così sono iniziate le attività investigative e i risultati degli accertamenti hanno permesso di appurare che nei due telefoni in possesso dell’uomo erano presenti link che riconducono a siti pornografici e la cronologia delle ricerche via web di uno dei due supporti conferma la versione della bambina: il 24 agosto 2021 su quel telefono erano state fatte determinate ricerche relative a immagini di video pornografici il cui contenuto corrisponde al racconto della vittima. Il 68enne è stato arrestato e condotto in carcere