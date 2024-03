Tragico schianto nel trevigiano, muore una ragazza di 19 anni: altre 4 persone ferite Marika Loprese aveva 19 anni e viveva a Mareno di Piave: è morta ieri a seguito di un grave incidente avvenuto a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

È di una ragazza morta e altre 4 persone ferite, tra le quali tre donne e un bambino di 14 anni, il bilancio di un drammatico incidente avvenuto ieri pomeriggio all'altezza dell'incrocio fra la via Baver e via Colbassa a Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso.

La vittima si chiamava Marika Loprese, aveva 19 anni e viveva a Mareno di Piave. La giovane era alla guida della sua Suzuki Swift ed è morta subito dopo essere stata estratta dalle lamiere della sua auto. Ferite anche le due amiche che erano in macchina con lei, una 18enne una 17enne, trasportate in ambulanza all'ospedale di Conegliano ed in elisoccorso al Ca' Foncello di Treviso. Le giovani fortunatamente non versano in gravi condizioni.

Nell'incidente, avvenuto intorno alle 19, sono rimasti coinvolte anche le due persone che si trovavano all'interno di una Volkswagen Maggiolone che si è scontrata con la Suzuki. Si tratta di mamma 38enne e figlio di 14 anni, trasportati anche loro in ospedale a Conegliano con ferite più lievi. Sulla dinamica del tremendo sono in corso le indagini.

Stando a quanto emerso dai primi rilievi tuttavia la vettura con alla guida Marika Loprese avrebbe attraversato l'incrocio a forte velocità andando sbattere contro il "Maggiolone". L'urto è stato tremendo: l'automobile con a bordo le tre giovani si è sollevata da terra finendo per rovesciarsi mentre la parte frontale della Volkswagen è letteralmente andata distrutta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Conegliano e i volontari di Gaiarine, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro ed estratto le tre ragazze.

Il punto in cui è avvenuto l'incidente di ieri sera era stato oggetto di un esposto, presentato nel novembre scorso e indirizzato al Questore di Treviso, a firma di Andrea Dan, da sempre paladino della sicurezza stradale. Nella denuncia l'uomo segnalava come l'incrocio sia particolarmente pericoloso tanto da essere spesso teatro di incidenti anche gravi.