Tragico schianto in auto mentre tornano a casa a Foggia: Daniele muore a 20 anni, ferito il cugino La vittima dello schianto è Daniele Coco, ventenne residente ad Apricena, nel Foggiano. L‘incidente mortale nelle prime ore di lunedì lungo la strada provinciale 31, nel territorio del comune di Lesina. Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di San Severo, invece, il cugino di Daniele che è ora ricoverato ma le cui condizioni non lo mettono in pericolo di vita nonostante la gravità delle ferite riportate.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di soli 20 anni è morto tragicamente nelle scorse ore in Puglia a seguito di un terribile incidente stradale in cui è rimasto ferito anche il cugino suo coetaneo. La vittima dello schianto è Daniele Coco, ventenne residente ad Apricena, nel Foggiano. L‘incidente mortale nelle prime ore di oggi, lunedì 13 settembre, lungo la strada provinciale 31, nel territorio del comune di Lesina, sempre in provincia di Foggia. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano i due ragazzi, per motivi tutti da accertare, ha improvvisamente sbandato, finendo fuori strada dove purtroppo si è ribaltata dopo una carambola. Per Daniele purtroppo inutili si sono rivelati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere della vettura e quelli del personale sanitario del 118 che hanno potuto solo accertarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo.

Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San Severo, invece, il cugino di Daniele che è ora ricoverato ma le cui condizioni non lo mettono in pericolo di vita nonostante la gravità delle ferite riportate. Secondo quanto accertato finora, i due stavano tornando a casa da Termoli a bordo di Toyota Yaris guidata dalla giovane vittima quando un tragico destino ha voluto che all’alba di oggi la loro auto uscisse di strada in località Ripalta, nelle campagne di Lesina, coinvolgendoli nel terribile incidente mortale. La notizia della tragica morte di Daniele Coco ha sconvolto la comunità locale di Apricena. Tanti i messaggi di cordoglio e di ricordo per il ragazzo scomparso. “Sei andato via troppo presto. Rimarrai sempre nei nostri cuori” scrivono amici e conoscenti.

A loro si è affiancato anche il sindaco della cittadina foggiana. “Purtroppo, un’altra tragedia ha colpito la nostra città. Una giovane vita spezzata in un incidente stradale. Non posso crederci. Restiamo uniti nella preghiera e vicini a questa famiglia distrutta dal dolore. Riposa in pace Daniele” ha dichiarato il sindaco di Apricena Antonio Potenza. Sulla dinamica esatta del sinistro indagano ora i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso sul posto. La salma del ragazzo è stata trasferita presso l’obitorio di Lesina.