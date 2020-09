L'ennesimo dramma sul lavoro è costato la vita ad un operaio nelle scorse ore nel Messinese. L'uomo è morto folgorato da una scarica elettrica mentre si trovava su un traliccio dell'alta tensione. L'incidente sul lavoro mortale si è consumato a Caronia, precisamente in contrada Buffi, nella mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre. La vittima è un operaio di 37 anni. V. R. P, originario di Valguarnera, comune del consorzio comunale di Enna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano circa le 11 di questa mattina e la vittima stava eseguendo alcuni lavori su un traliccio dell'alta tensione all'interno di un cantiere nel Parco Naturale dei Nebrodi quando qualcosa è andato storto.

L'uomo è stato raggiunto da una potentissima scarica elettrica che non gli ha dato scampo. Inutili per lui i successivi soccorsi medici da parte del 118 allertato dai colleghi che stavano lavorando con lui e che purtroppo hanno assistito alla scena senza poter fare nulla per salvare il trentasettenne. L'uomo è morto praticamente sul colpo e ogni tentativo di soccorso, purtroppo, si è rivelato vano. Quando i sanitari hanno raggiunto il luogo indicato. hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio sul posto. Sul luogo dell'accaduto sono accorsi anche i carabinieri a cui spetta ora il compito di ricostruire i fatti ed eventuali mancanze di strumenti di sicurezza e procedure corrette che avrebbero potuto evitare la tragedia sul lavoro. I militari dell'Arma hanno effettuato dei rilievi e sul caso è stata avviata una indagine ed è stata allertata l'autorità giudiziaria competente.