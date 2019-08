in foto: Foto: ufficiostampabasilicata.it

Tragedia nel potentino, dove un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un bambino di soli quattro anni. Il piccolo è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Balvano-Veitri di Potenza. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente e non si è capito bene cosa sia avvenuto e come sia stato possibile che l'auto su cui viaggiava un'intera famiglia si sia schiantata contro il guardrail. Secondo quanto si è appreso in un primo momento, nello schianto sono rimasti gravemente feriti anche i genitori del bimbo. I due, comunque, non sarebbero in pericolo di vita. Subito dopo il tragico impatto sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasportato con una eliambulanza i feriti all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano. I due hanno riportato diversi traumi e sono tutt’ora ricoverati a Potenza.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17, secondo quanto riportano alcuni siti locali come ondanews.it. In particolare lo schianto sarebbe avvenuto in contrada Tusciano, sulla strada statale 94 dir, al chilometro 11. La famiglia rimasta coinvolta nell’incidente stava viaggiando a bordo di una Peugeot 207 che andava in direzione Vietri e sarebbe finita fuori strada andando a schiantarsi contro il guardrail nella corsia opposta. E proprio le barriere di sicurezza avrebbero trafitto il veicolo, uscendo dal lunotto posteriore. Resta da chiarire quali siano le motivazioni che hanno causato l'incidente e la conseguente tragedia.