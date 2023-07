Tragico incidente nel Foggiano: 4 morti, tra le vittime sorelline di 8 e 10 anni e la loro mamma Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica a una decina di chilometri da Cerignola. Le vittime sono una giovane donna, le due figlie piccole e un 29enne travolto dalla loro auto.

È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 22 della serata di ieri, domenica 23 luglio, in provincia di Foggia sulla provinciale 75 nelle campagne di borgo Tressanti, a una decina di chilometri da Cerignola.

Quattro persone hanno perso la vita. Tra le vittime, a quanto si apprende, ci sono anche due bambine. Si tratta di due sorelline di 8 e 10 anni. Sono ancora in corso accertamenti sulla dinamica del terribile incidente.

Stando a quanto si apprende, un'auto su cui viaggiava una famiglia originaria del Mali, per cause ancora da accertare, avrebbe investito un 29enne loro connazionale che viaggiava su una motocicletta. Per l'uomo travolto non c'è stato nulla da fare e sono morti anche la donna, una 27enne polacca, e le figlie che viaggiavano sull’auto.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la donna e le figlie stavano viaggiano su un'Audi A3 condotta dal loro padre, un bracciante agricolo del Mali di 40 anni insieme ad altri due figli, una ragazza e un ragazzo. Per causa da accertare il mezzo ha investito un motociclo condotto dall'uomo che è morto sul colpo. Dopo aver travolto il mezzo l'automobile è uscita fuori strada.

L'uomo alla guida dell'auto e gli altri due figli – entrambi minorenni come i fratelli deceduti – sono stati portati in ospedale. Non si conoscono le loro condizioni di salute. Il papà è ora ricoverato nell'ospedale Casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo. I due figli sopravvissuti sono invece ricoverati nell'ospedale di Foggia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cerignola ai quali spetta il compito di ricostruire l’accaduto, i vigili del fuoco e il personale del 118.

