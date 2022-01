Tragedia sulla pista da sci, 28enne si schianta contro un albero e muore a San Martino di Castrozza La vittima è un ragazzo di 28 anni che stava sciando lungo la pista 3 nella nota località della provincia autonoma di Trento, una pista considerata di media difficoltà.

A cura di Antonio Palma

Dramma oggi sulle montagne del Trentino dove un giovane sciatore è morto tragicamente dopo essere aver sbandato ed essere finito fuori pista dove si è schiantato contro un albero. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, domenica 2 gennaio, sule piste da scia di a San Martino di Castrozza, nell'alta valle del Primiero, nel Trentino orientale. La vittima è un ragazzo di 28 anni che stava sciando lungo la pista 3 nella nota località della provincia autonoma di Trento, una pista considerata di media difficoltà. Era il primo pomeriggio, circa le 15, quando, per motivi ancora tutti da accertare, il ventottenne ha perso il controllo degli sci ed è andato fuori pista, impattando a forte velocità contro alcuni alberi che costeggiano il tracciato della discesa.

Inutili per l'uomo i successivi soccorsi medici, seppur giunti tempestivamente sul posto. Dopo la chiamata di emergenza da parte degli addetti del servizio piste, i primi a soccorrere l'uomo, la centrale operativa ha inviato sul luogo dell'incidente anche l’elisoccorso con l'equipe medica di emergenza che si è calata sulla pista. Nonostante le manovre rianimatore, per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto e i sanitari ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. Secondo un prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato rinvenuto esanime in un tratto molto ripido della discesa e non ha mai ripreso conoscenza. Sul luogo dell'accaduto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso e sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.