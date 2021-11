Tragedia sul lavoro in Sardegna, operaio 22enne muore in fabbrica Un giovane operaio di 22 anni è morto tragicamente mentre era in fabbrica impegnato nel suo turno in un ditta che che realizza prefabbricati a Villanova Tulo, nel Sud Sardegna.

A cura di Antonio Palma

Nuova tragedia sul lavoro oggi in Sardegna dove un giovane operaio di 22 anni è morto tragicamente mentre era in fabbrica impegnato nel suo turno in ditta. Il dramma nella prima mattinata di oggi, lunedì 22 novembre, tra Isili e Villanova Tulo, nella provincia del Sud Sardegna. Ad allertare i soccorsi gli stessi colleghi del giovane dipendente. Quando i primi sanitari del 118 sono accorsi sul posto, però, per il ragazzo era ormai troppo tardi e i medici hanno potuto solo accertarne il decesso. Su luogo dell’accaduto anche vigili del fuoco e carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini per accertare la dinamica dei fatti ed eventuali mancanze e responsabilità.

Secondo le primissime notizie, la vittima era dipendente di una ditta che realizza prefabbricati in un capannone industriale nella zona industriale di Per'e Cuaddu, nel Sarcidano. L’incidente mortale è probabilmente avvenuto mentre il ragazzo era al lavoro su un macchinario. Al momento non è stata resa nota la dinamica della tragedia ma i carabinieri della Compagnia di Isili e della locale stazione stanno già indagando. Al momento non è sta resa nota l'identità dell'operaio deceduto che era però residente in zona.