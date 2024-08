video suggerito

Precipita da impalcatura mentre ripara le plafoniere, elettricista 36enne muore sul lavoro nel Piacentino Un elettricista di 36 anni è morto dopo essere precipitato da un’impalcatura a Castelvetro Piacentino. L’uomo stava riparando delle plafoniere in una vetreria. In corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente sul lavoro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, un elettricista 36enne è morto in seguito a un incidente sul lavoro a Castelvetro Piacentino (Piacenza). Il tutto sarebbe accaduto intorno alle 9.30 di oggi. Secondo quanto reso noto, l'uomo stava lavorando in una vetreria sul posto e sarebbe precipitato da un'impalcatura a circa 7 metri d'altezza. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro Asl Pc e i carabinieri di Monticelli d'Ongina.

Al momento l'impalcatura è stata posta sotto sequestro per condurre ulteriori accertamenti sull'ennesimo incidente sul lavoro costato la vita a un 36enne. Stando a quanto per ora accertato, l'elettricista stava riparando alcune plafoniere quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato morendo sul colpo. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione operate dai sanitari del 118 accorsi sul luogo dell'accaduto.

Ancora sconosciute le generalità della vittima morta nell'incidente. Ulteriori informazioni saranno disponibili con il prosieguo delle indagini.

In aggiornamento