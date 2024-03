Tragedia sfiorata a Lecce, scuolabus pieno di bambini rimane incastrato tra le sbarre del passaggio a livello L’autista dello scuolabus è stato sospeso e sottoposto ad esami tossicologici. Ha tentato di oltrepassare il passaggio a livello nonostante il semaforo rosse e le sbarre che si stavano abbassando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Tragedia sfiorata due mattine fa a Copertino, in provincia di Lecce, dove uno scuolabus pieno di bambini dell'istituto comprensivo Strafella è rimasto incastrato tra i binari di un passaggio a livello durante la chiusura delle sbarre per il transito dei treni.

Sul mezzo, fotografato dagli automobilisti al di là dei semafori, si possono vedere distintamente i bambini in piedi, evidentemente molto preoccupati che di lì a poco sarebbe transitato un convoglio. La foto ha fatto immediatamente il giro del Web scatenando reazioni furiose tra i genitori e non solo. L'autista, sospeso dal servizio, è stato sottoposto a esami tossicologici.

Ma cosa è successo venerdì mattina? Stando a una prima ricostruzione, arrivato in prossimità del passaggio a livello, l'autista dello scuolabus con decine di bambini a bordo, forse per una manovra di svolta in quel punto molto complicata o forse perché non si sarebbe accorto del semaforo rosso che indica l'inizio dell’abbassamento delle sbarre né della segnaletica acustica, ha comunque tentato di attraversare. Tuttavia, dopo aver superato la prima sbarra, non è riuscito a oltrepassare quella successiva, fermandosi al centro dei binari.

Fortunatamente l'allarme per lo scuolabus incastrato sui binari è stato immediatamente dato alla stazione ferroviaria, che ha bloccato il treno in arrivo diretto a Nardò. Nel frattempo, vista la gravità dell'episodio, il sindaco del comune salentino, Sandrina Schito, ha immediatamente preso provvedimenti nei confronti dell'autista, sul quale è stato avviato un procedimento disciplinare, con sospensione dall'incarico. Un altro conducente lo sostituirà nel servizio di trasporto scolastico, in attesa del risultato di tutti gli accertamenti, esami tossicologici compresi.