Tragedia nella piscina del Grand Hotel di Riccione: 21enne muore annegato Il 21enne si era appena tuffato con alcuni amici. Inutili i soccorsi. I carabinieri indagano per capire l’eventuale presenza dei bagnini.

A cura di Biagio Chiariello

Dramma nel primo pomeriggio di oggi 14 luglio nella piscina del Grand Hotel di Riccione: un 21enne è morto probabilmente a seguito di un malore, dopo essersi tuffato con gli amici in acqua.

L'allarme è scattato subito e e i sanitari dell'ambulanza, dopo aver cercato di rianimarlo, sono partiti verso l'ospedale. Ma una volta arrivato per il giovane, residente a Riccione e di origini senegalesi, non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sull'ultima tragedia indagano i carabinieri di Rimini che dovranno capire cosa sia successo. Stando alle prime ricostruzioni, il 21enne è improvvisamente scomparso sott’acqua mentre si trovava nella piscina con alcuni amici. Sono stati proprio questi ultimi a dare l'allarme dopo aver visto il ragazzo sul fondo della vasca. Subito riporto in superficie, era già in stato di incoscienza.

Come ha spiegato Gianni Andreatta patron del 5 stelle, "il ragazzo si è sentito male improvvisamente. Questa è l'unica spiegazione possibile".

Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata che sono riusciti a rianimare il ragazzo. Ma all'arrivo in ospedale, il suo cuore si è fermato per sempre.

Al momento sono in corso le indagini per accertare se, al momento della tragedia, il salvataggio della piscina era o meno al suo posto. Pare infatti che il giovane si sia tuffato in acqua nell'ora della pausa pranzo del bagnino. Probabile che il magistrato di turno decida di disporre l'autopsia per accertare le cause esatte della morte.