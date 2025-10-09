Attualità
Tragedia nel torinese: agricoltore muore schiacciato dal trattore dopo un tamponamento

Tragedia a Piobesi Torinese: un agricoltore è morto nel pomeriggio dopo che il suo trattore è stato tamponato da un camion in via del Mare. Il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto. Inutili i soccorsi del 118. Indagano carabinieri e polizia locale.
A cura di Davide Falcioni
Un grave incidente stradale ha scosso nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, la comunità di Piobesi Torinese. Intorno alle 15, in via del Mare, un agricoltore ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un violento scontro tra il suo trattore e un camion.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava procedendo in direzione Carignano quando il mezzo pesante, che viaggiava nella stessa corsia, lo ha tamponato. L’impatto è stato devastante: il trattore si è ribaltato sul ciglio della strada e il conducente, sbalzato fuori dall’abitacolo, è stato travolto dal mezzo agricolo stesso, che lo ha schiacciato.

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 52. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: l’uomo è morto sul colpo.

Presenti anche i vigili del fuoco di Carmagnola e del Lingotto, con l’elicottero Drago, poi rientrato una volta accertato il decesso. L’area è stata messa in sicurezza mentre i carabinieri della Compagnia di Moncalieri e la Polizia locale di Piobesi hanno avviato i rilievi.

Le indagini sono tuttora in corso per definire con precisione la dinamica del tragico incidente e accertare eventuali responsabilità.

