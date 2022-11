Tragedia in un’azienda agricola, veterinaria 25enne muore schiacciata da una mucca mentre la visita Una 25enne è rimasta uccisa questa mattina mentre visitava un bovino in un’azienda agricola di Custoza, in provincia di Verona. La vittima sbalzata contro un muro dall’animale.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È stata sbalzata contro un muro da una mucca che stava visitando la veterinaria di 25 anni morta questa mattina in un'azienda agricola di Custoza, in provincia di Verona. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10 di oggi, giovedì 3 novembre, quando è stato lanciato l'allarme per un intervento del 118.

Sul posto sono giunti i soccorritori insieme con i carabinieri della Stazione di Sommacampagna (Verona) unitamente agli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. Purtroppo per la dottoressa non c'era ormai più nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Stando a quanto ricostruito finora sembra che la venticinquenne stesse visitando il bovino all'interno dell'allevamento quando si è verificato il tragico incidente.

Secondo quanto si apprende, la vittima era una studentessa universitaria di Verona, originaria di Trento. Era lì per un tirocinio post laurea insieme a un veterinario professionista. Stava effettuando una visita ginecologica a una mucca quando l’animale ha avuto un attimo di nervosismo e ha sbalzato la giovane contro un muro. La donna ha subito delle fratture, compreso un trauma cranico, rivelatesi mortali.