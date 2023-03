Tragedia in campagna: Vincenzo resta schiacciato tra un ramo e il trattore e muore La vittima è un pensionato 69enne di Collepasso, in provincia di Lecce. Stava arando un terreno nell’agro di Cutrofiano con il suo trattore, quando è avvenuto il dramma. A trovarlo è stato il fratello.

Stava svolgendo dei lavori in un terreno agricolo col trattore, quando è rimasto vittima di un incidente rivelatosi mortale. Vincenzo Malorgio, 69enne di Collepasso, nel Salento, ex perito agrario, è morto ieri pomeriggio nelle campagne verso contrada Mezzana, una località che si trova in una zona di confine fra i poderi di Cutrofiano, Aradeo e Collepasso.

L'uomo si sarebbe scontrato con un grosso ramo di un albero, rimanendo incastrato. Poi forse un brusco movimento o un'accelerata imprevista del mezzo agricolo, si presume abbia causato la rottura dell'osso del collo all'uomo. Il 69enne mancava da diverse ore e la moglie aveva chiesto aiuto al cognato. Drammatica la scena che si è trovato di fronte: quando ha raggiunto il podere, ha visto il corpo del fratello incastrato fra i rami di un grosso albero, vicino al suo trattore.

Sotto choc ha chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine ma per Vincenzo Malorgio, non c'era più nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, l'agricoltore era alla conduzione del mezzo agricolo per arare il terreno quando ha agganciato il grosso ramo sporgente. Ed è probabile anche che la morte sia avvenuta già diverse ore prima del ritrovamento, quando ancora c'era il sole. Ma dato che il luogo è piuttosto addentro alle campagne, nessuno se ne sarebbe accorto, almeno fin quando non si è allarmata la stessa famiglia dell’uomo e sono partite le ricerche.

Vincendo Malorgio, come si legge infocollepasso.it, era un perito agrario in pensione, molto noto presso la sua comunità. Oltre la moglie, lascia due figli, entrambi fuori regione per motivi di lavoro.