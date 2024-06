video suggerito

Tragedia della solitudine ad Andria, muore in casa da solo a 68 anni: ritrovato dopo venti giorni Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato in un'abitazione del comune pugliese. A dare l'allarme e a chiamare i soccorsi è stato il nipote della vittima 68enne, che aveva provato a mettersi in contatto con lui senza successo. Così ha chiamato il 118…

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Era morto nella sua abitazione da almeno una ventina di giorni ed è stato ritrovato nella serata di ieri, sabato 15 giugno, nella sua casa in via Piemonte ad Andria, capoluogo, insieme a Barletta e Trani, della provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia.

La vittima, 68enne, potrebbe deceduto già da tempo probabilmente per un malore. A dare l'allarme e a chiamare i soccorsi è stato uno dei nipoti dell'uomo, che viveva sola nella propria abitazione di via Piemonte. Alla fine non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha deciso di rivolgersi al numero di emergenza 118.

Sul posto sono dunque intervenuti i carabinieri. Purtroppo la scoperta da parte delle forze dell’ordine, dopo aver forzato il portone di ingresso (è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per entrare nell’abitazione), è stata macabra: si sono ritrovati la vittima in avanzato stato di decomposizione e apparentemente defunta da quasi tre settimane.

Sarà ora il medico legale a stabilire la data e le cause del decesso.

Non si tratta purtroppo del primo caso di questo tipo. Meno di un mese fa avevamo dato notizia di un altro dramma della solitudine avvenuto a Castello di Godego, nella provincia di Treviso, Gianni Aggio, pensionato 64enne, è stato trovato morto nella sua casa, dopo che da giorni nessuno riusciva a contattarlo. Ed è ancora più amara la vicenda che all'inizio dell'anno è stata scoperta ad Ancona: un pensionato di 71 anni è stato trovato praticamente mummificato in casa sua, dopo che il fratello con cui non aveva contatti da anni aveva provato a rintracciarlo. Guardando il calendario appeso al muro della sua abitazione, sembrerebbe che fosse deceduto da diversi anni, cioè dal 2018.