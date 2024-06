video suggerito

Tragedia del Natisone, la ricostruzione della dinamica: in trappola in una “prigione” scavata dall’acqua I tre ragazzi coinvolti nella tragedia del Natisone avrebbero attraversato un sentiero che conduce nei pressi del letto del fiume a piedi e poi, dopo aver attraversato un “ponte” naturale, sarebbero rimasti bloccati in poco tempo su un isolotto scavato dal fiume. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Sarebbero finiti in una vera e propria "trappola mortale" Cristian Casian Molnar, Patrizia Cormos e Bianca Doros, i tre amici trascinati via dalla piena del Natisone. Dalle immagini e dai video, infatti, potrebbe sembrare "semplice" la fuga dal luogo in cui i tre si trovavano, ma nella realtà dei fatti sfuggire alla furia dell'acqua era complicatissimo. Chi conosce il posto sa quali sono i pericoli del Natisone, mentre per i tre ragazzi che erano scesi nel greto per qualche foto e per un po' di relax non era così.

Il Messaggero ha effettuato una prima ricostruzione della dinamica della tragedia che ha visto coinvolti i tre 20enni, scesi sulla riva del Natisone probabilmente percorrendo un sentiero di proprietà privata in via Casali Potocco, a Premaricco (in provincia di Udine). A metà strada c'è un casale dal quale parte la via che porta al punto dal quale è possibile ammirare il fiume. L'accesso non è vietato, ma vi sarebbero diversi cartelli che indicano la proprietà privata e che vietano l'accesso ai veicoli a motore, eccezion fatta per quelli dei vigili, per chi ha disabilità, per i motorini e per i mezzi autorizzati.

Patrizia Cormos e Bianca Doros

Un altro cartello indica invece il divieto di balneazione e il pericolo di annegamento. Il sentiero che porta al fiume è abbastanza largo e a un certo punto del cammino, si arriva a un punto da cui a destra si vede la corrente del corso d'acqua. Davanti c'è una piccola cascata dove le persone fanno il bagno, soprattutto d'estate. A sinistra invece vi è una piccola distesa di ghiaia. Sarebbe lì, secondo quanto ricostruito, che si trovavano i tre ragazzi. Questo particolare sarebbe cruciale nella ricostruzione, perché l'acqua li ha sostanzialmente circondati in pochi istanti.

Stando alla ricostruzione, insomma, i ragazzi dopo aver percorso l'intera strada per raggiungere il fiume, avrebbero camminato sulla cosiddetta "passerella" che collega la piccola cascata all'isolotto di ghiaia dove poi sarebbero rimasti bloccati.

Una volta raggiunto l'isolotto, l'acqua ha iniziato a crescere raggiungendo i 135 metri cubi al secondo alle 13.35. Secondo quanto appreso, non si sarebbero allontanati subito anche se la situazione, seppur pericolosa, avrebbe permesso loro di tornare a riva.

I ragazzi non si sarebbero accorti del pericolo mentre erano con il viso rivolto al Ponte Romano. Il tutto si sarebbe svolto in pochi minuti e per questo motivo per i ragazzi sarebbe stato impossibile rendersi conto della piena in corso.

In poco tempo, i ragazzi si sarebbero trovati chiusi in una "prigione" scavata dall'acqua che ha iniziato a scorrere tra la ghiaia e la vegetazione, creando così un piccolo canyon. A quel punto i tre ragazzi avrebbero chiamato i soccorsi, senza però provare a scappare anche a causa della paura di nuotare.

Una delle ragazze, infatti, non avrebbe saputo attraversare l'acqua e questo avrebbe bloccato anche gli altri due giovani. Un passante, uno dei primi a lanciare l'allarme, li ha descritti come pietrificati perché la via da cui erano arrivati si era già riempita d'acqua. In tanti avrebbero provato ad aiutarli: prima i due operai che hanno parlato con loro e poi il vigile del fuoco che si era tuffato in acqua nel tentativo di portarli a riva senza successo.