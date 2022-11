Tragedia a Catania, barbecue prende fuoco: 31enne muore ustionato, feriti due suoi amici A San Cataldo, nel catanese, un ragazzo di 31 anni, Alessandro Tomasella, è morto ustionato dopo che un barbecue che stava accendendo ha preso fuoco. Ferite altre due persone.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Quella che doveva essere una normale serata tra amici si è trasformata in tragedia a San Cataldo, nel Catanese, dopo che un barbecue ha preso fuoco per cause che sono ancora in via di accertamento.

Un ragazzo di soli 31 anni, Alessandro Tomasella, è morto in seguito alle ustioni riportate e altre due persone, un 56enne e un 22enne, risultano ferite anche se sarebbero fuori pericolo. Stando a quanto ricostruito finora, i tre si erano riuniti per cena in contrada Vassallaggi per mangiare della carne arrostita. Mentre accendevano il fuoco, per cause ancora da accertare, una fiamma li ha raggiunti.

I tre si sono recati da soli all'ospedale Sant'Elia di Catania, ma le condizioni di Alessandro erano già molto gravi, per cui ne è stato deciso il trasferimento al centro grandi ustionati del Garibaldi, dove si è infine verificato il decesso.

I carabinieri in mattinata hanno anche sentito i due amici della vittima che sono stati subito dimessi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Alessandro Tomaselli era molto conosciuto a San Cataldo: lavorava insieme al padre e al fratello nella concessionaria di macchine agricole che porta il loro nome.

Sotto choc la comunità locale. Anche il sindaco, Gioacchino Comparato, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia della vittima con un post su Facebook: "Due tragici eventi hanno sconvolto profondamente la nostra Comunità negli ultimi giorni. Due giovani vite tragicamente spezzate! Alle famiglie, agli amici e a tutte le persone che stanno piangendo la perdita di Alessandro Tomasella e Rosario Manuguerra va tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. San Cataldo si unisce a questo immenso dolore".