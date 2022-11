Tragedia a Bari, Leonardo muore a 31 anni folgorato dal phon mentre si asciuga i capelli Tragedia a Bari dove il 31enne Leonardo Schingaro è morto folgorato dal phon mentre asciugava i capelli. Il giovane è stato trovato morto nel suo appartamento: aveva appena disputato una partita di calcetto.

A cura di Chiara Ammendola

È morto nella sua casa di Bari, nel quartiere Japigia, il 31enne Leonardo Schingaro trovato senza vita ieri sera. A ucciderlo sarebbe stata una scarica elettrica proveniente dal phon che stava usando dopo aver fatto la doccia. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 giunti tempestivamente sul posto e che hanno potuto solo constatare la morte.

Sulla dinamica di quello che sembra un vero e proprio incidente domestico stanno indagando i carabinieri che sono intervenuti nell'appartamento del 31enne. L'incidente è avvenuto ieri sera a Bari, nella sua casa a Japigia: stando alle prime informazioni il giovane era appena rientrato dopo una partita di calcetto disputata con gli amici. Dopo aver fatto la doccia, ha acceso il phon ma è morto folgorato mentre si asciugava i capelli.

Saranno i carabinieri a determinare se è stato un problema di tipo tecnico a causare la morte del ragazzo o un incidente che non poteva essere evitato. Appassionato di calcio, Leonardo era tifoso dell'Inter ed era stato pochi giorni fa a Monaco di Baviera per assistere alla partita di Champions League. La salma ora è a disposizione delle autorità.

Tanti i messaggi di cordogli degli amici che stanno affidando ai social in queste ore l'ultimo saluto all'amico Leonardo. “Non si può andare via così lasciando un vuoto incolmabile nelle persone che ti vogliono bene – si legge in un post su Facebook – ma è proprio vero che i migliori li vuole li con sé…”. Mentre un altro amico scrive solo: “Il cuore a pezzi”.