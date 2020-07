Altre cinque persone sono risultate positive al coronavirus oggi pomeriggio a Savona nel cluster del ristorante di sushi: le autorità sanitarie hanno eseguito 1.150 tamponi nell'area del focolaio, e "la situazione è sotto controllo e nel resto della Liguria non si segnalano preoccupazioni". A dirlo il Presidente della Regione Giovanni Toti stasera in una diretta video via fb. "Il cluster di Savona aumenta di cinque nuovi casi, di cui quattro avventori del ristorante di sushi che abbiamo chiuso, più un contatto di una persona che era passato nel ristorante – ha detto -. Da giovedì scorso a oggi sono 50 i casi di positività legati al cluster savonese: i 50 casi hanno prodotto solo due ospedalizzati in condizioni non gravi e senza complicazioni cliniche". Del totale 39 casi si sono registrati tra i clienti o i loro contatti, 8 tra i dipendenti, 3 tra i sanitari e i loro contatti. Il ‘cluster del sushi' al momento non ha causato ulteriori focolai ospedalieri. Da giovedì la sanità ligure ha effettuato 1.150 tamponi su questo cluster e ne sta processando altri, setacciando il territorio attraverso cerchi concentrici collegati ai casi positivi.

Come rivela Il Secolo XIX oltre al caso del focolaio che sarebbe scaturito da un ristorante di sushi a Savona, sempre nella città ligure è stata chiusa anche una birreria nella zona della Darsena, dove una persona sarebbe risultata positiva al coronavirus. Non solo: è stato trovato positivo anche un operaio della Continental di Bragno (a poca distanza da Cairo Montenotte), con isolamento volontario di 19 suoi colleghi.