Toro in fuga sui binari, treno lo investe e lo uccide: bloccata linea Rovigo-Chioggia L’incidente nei pressi di Volto di Rosolina, in Polesine. A bordo del convoglio una decina di studenti, nessuno ha riportato conseguenze I Vigili del Fuoco sono intervenuti per bloccare una perdita di gasolio.

A cura di Biagio Chiariello

Un toro è stato investito ed ucciso da un treno a Volto di Rosolina, in Polesine, lungo la linea ferroviaria Rovigo-Chioggia (Venezia). L'incidente, che è avvenuto verso le 9 di questa mattina, 27 settembre, ha portato all'interruzione completa della tratta, a poche centinaia di metri dal ponte che attraversa l'Adige.

Secondo quanto è stato ricostruito, due tori erano scappati da una vicina stalla fino ad arrivare sulla linea ferroviaria dove transita la cosiddetta ‘vaca mora', così come viene chiamata la littorina di Sistemi Territoriali. Il convoglio, che non viaggia a velocità particolarmente elevate, era diretto a Chioggia, in provincia di Venezia, con a bordo una decina di studenti, nessuno dei quali è rimasto ferito.

Purtroppo non è riuscito ad evitare i bovini, in particolare uno dei due tori, travolto e ucciso. Il treno ha riportato pesanti danni, con la parte anteriore completamente distrutta dal violento urto con l'animale.

I Vigili del fuoco dal distaccamento di Rosolina Mare, allertati dalla Polizia Ferroviaria, hanno bloccato una piccola perdita di gasolio e collaborato alle operazioni di trasbordo dei passeggeri su un altro convoglio. Sul posto anche il personale operativo di Sistemi territoriali e di Rfi, che hanno avviato le operazioni per la rimozione del treno e il conseguente ripristino della linea.

Non si tratta del primo incidente di questo tipo. Lo scorso dicembre, infatti, una mucca scappata da un allevamento era stata investita da un treno della linea Roma-Viterbo, tra le stazioni di Grottarossa e Saxa Rubra, periferia Nord di Roma. Proprio nella stessa zona era avvenuto un altro investimento analogo nel 2017.