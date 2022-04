Torna il maltempo su mezza Italia, quando e dove pioverà: le previsioni meteo Pioggia e maltempo sull’Italia a causa di una perturbazione atlantica, tempo in peggioramento dal pomeriggio del 20 aprile fino al weekend.

A cura di Redazione Meteo

Archiviate le feste pasquali, su gran parte dell’Italia arriva la pioggia. Le previsioni meteo delle prossime ore indicano infatti che il tempo sta per cambiare ancora una volta. Dopo l'afflusso di venti forti settentrionali, che hanno condizionato Pasqua e Pasquetta, la circolazione atmosferica torna a disporsi dai quadranti occidentali. Un vortice ciclonico dall'Oceano Atlantico sta per raggiungere il Mediterraneo centrale e porterà la pioggia. Nei prossimi giorni, secondo gli esperti meteo, il vortice piloterà una perturbazione atlantica sospinta da venti forti meridionali e alimentata da aria più fresca in quota.

Maltempo in Italia, quando e dove arrivano le piogge

Il tempo peggiora a partire dal pomeriggio di domani, mercoledì 20 aprile, quando la nuvolosità aumenterà rapidamente al Centro-Nord con le prime piogge su Piemonte, Liguria e poi Sardegna. Nelle giornate di giovedì e venerdì la perturbazione attraverserà la penisola con piogge soprattutto su Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna. Anche al Sud pioverà, soprattutto in Calabria e Basilicata. Domani, nel dettaglio, atteso cielo coperto al Nord con piogge in Piemonte. Al Centro nubi via via più diffuse, entro sera piogge in Sardegna. Al Sud cielo parzialmente nuvoloso. Giovedì maltempo con piogge diffuse al Nord, al Centro cielo coperto con piogge e temporali e peggiora anche al Sud.

Quanto durerà il maltempo in Italia secondo le previsioni meteo

Attesa nei prossimi giorni anche la neve sulle Alpi al di sopra dei 1500-1600 metri e a quote più alte sugli Appennini. Entro la giornata di venerdì la perturbazione che sta arrivando sulla penisola avrà bagnato gran parte d’Italia favorendo anche una diminuzione delle temperature, più avvertibile al Nord. Nell'ultimo weekend di aprile potrebbe poi tornare nuovamente a espandersi l'anticiclone che riporterà il bel tempo. Potrebbe salvarsi dunque dal maltempo, o almeno in parte, il weekend che porterà al 25 aprile, anche se per maggiori dettagli su che tempo ci sarà nel prossimo giorno festivo è meglio aspettare ancora qualche giorno.