Torna dal supermercato e muore investito sui binari da un Frecciargento: tragedia a Bologna Tragedia sui binari avvenuta questa mattina a Bologna: un uomo anziano, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato investito da un treno Frecciargento mentre attraversava i binari in prossimità di un passaggio a livello. Tornava a casa dal supermercato.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

Un uomo anziano è stato investito da un treno ad alta velocità a Bologna, mentre tentava di attraversare un passaggio a livello all'altezza di via Zanardi, poco dopo le 8.00 di questa mattina. L'uomo è stato centrato in pieno da un Frecciargento in transito sulla linea Bologna-Venezia. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima, che risulta ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti.

Nel luogo della tragedia sono sopraggiunte le ambulanze del 118 e le volanti della polizia. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, l'incidente ha provocato diversi disagi e rallentamenti al traffico ferroviario.

Le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto sono tutt'ora in corso, ma gli inquirenti avrebbero già escluso l'ipotesi del suicidio, in virtù delle buste della spesa ritrovate vicino al punto in cui è avvenuto l'impatto fatale: in base alle prime ricostruzioni l'uomo avrebbe tentato di oltrepassare i binari nel momento sbagliato, mentre faceva ritorno a casa da un supermercato poco distante.

L'incidente ha stoppato la circolazione dei treni regionali sulla tratta Bologna-Castel Maggiore per diverse ore: molti viaggi hanno subito ritardi o limitazioni di percorso, mentre altri sono stati cancellati dal personale ferroviario.

Non è stato invece sospeso il traffico sulla linea Bologna-Padova-Venezia, dove transitano i convogli a lunga percorrenza: questi sono stati deviati su percorsi alternativi.

Stando a quanto riferito dalle autorità, in seguito all'incidente almeno tre treni ad alta velocità e quattro regionali hanno subito rallentamenti compresi tra i 10 e i 50 minuti in totale.

Per quanto riguarda il treno che ha travolto e ucciso la vittima – il Frecciargento 8801 Venezia-Lecce – questo è arrivato a destinazione con un ritardo di 125 minuti.