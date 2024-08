video suggerito

Torna dal lavoro in monopattino, travolto e ucciso da un'auto Giorgio di Riso: aveva 28 anni Un ragazzo di 28 anni è stato travolto e ucciso da un'auto a Nichelino, nel Torinese, mentre tornava dal lavoro in monopattino. L'automobilista e alcuni passanti si sono subito fermati a prestare soccorso, ma per il giovane non vi era più nulla da fare.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un giovane di 28 anni è morto nel Torinese dopo essere stato travolto da un'auto mentre era a bordo del suo monopattino. Dopo la 18enne investita ieri, venerdì 9 agosto, Giorgio di Riso, così si chiamava la vittima, è stato travolto da una macchina vicino alla tangenziale a Nichelino. L'automobilista ha allertato i soccorsi ma per il giovane non vi era ormai più niente da fare.

A tentare di soccorrere il 28enne, anche alcuni passanti che si sono fermati nel tratto buio di strada nel tentativo di salvare la vita al ragazzo. Il giovane stava rincasando dal lavoro al momento dell'incidente. La dinamica dei fatti resta ancora da accertare. Su quanto successo a Di Riso indagano le forze dell'ordine che sono andate sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso.

Il giovane, stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe morto sul posto. Inutili i soccorsi per cercare di salvargli la vita. Il 28enne stava percorrendo un tratto di strada buio ed era di ritorno dal lavoro quando è stato travolto dalla vettura che, sempre stando alle prime indiscrezioni, arrivava dal verso opposto.

Il giovane sarebbe stato travolto intorno alle 3 di notte mentre percorreva la strada che dalla birreria di Nichelino nella quale lavorava avrebbe dovuto condurlo a casa. Pochi giorni prima del decesso del 28enne era toccato a Giulia Grigore, una ragazza di appena 18 anni, colpita e uccisa da un'auto mentre guidava il suo monopattino. Anche per lei non vi era stato nulla da fare e le sue condizioni sono apparse disperate fin dal primo istante dopo i soccorsi.

Gli inquirenti hanno ascoltato la testimonianza dell'automobilista che ha travolto e ucciso il 28enne di ritorno dal so posto di lavoro. L'uomo avrebbe raccontato di non essersi accorto del ragazzo che nel tratto di strada buia stava guidando il monopattino e di essersi fermato subito per i soccorsi.