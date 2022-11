Torna a casa dalla sua festa di laurea e rianima un uomo sul bus salvandogli la vita La giornate molto particolare e da ricordare di una giovane bolzanina neolaureata in fisioterapia. “Partecipare ai corsi di primo soccorso è fondamentale” ha dichiarato la 23enne.

A cura di Antonio Palma

Un giorno da ricordare e che difficilmente la 23enne Marika Zabini dimenticherà quello vissuto nei giorni scorsi a Bolzano. Prima la laurea in fisioterapia, poi i festeggiamenti con gli amici e infine il salvataggio di un uomo colto da improvviso malore proprio mentre lei tornava a casa dalla festa di laurea

Protagonista della storia infatti è una giovane bolzanina neolaureata in fisioterapia alla Scuola provinciale "Claudiana, che, dopo i festeggiamenti per il traguardo raggiunto si è ritrovata davanti a una situazione di emergenza inattesa che però è riuscita gestore nel migliore dei modi salvando la vita a uno sconosciuto.

Come ricostruisce la stampa locale, Marika stava tornando dalla festa con i suoi amici su un autobus di linea in tarda sera quando si è trovata davanti un uomo in arresto cardiaco e dall'euforia della festa ha dovuto mettere tutta la sua concentrazione nell'applicare le manovre rianimatorie studiate durante due corsi di primo soccorso.

A complicare le cose il suo vestito da finta lottatrice di Sumo che aveva indossato per goliardia proprio per festeggiare la laurea. Anche per questo, fondamentale è stato l'aiuto di fratelli, fidanzato e cugina di Marika che erano con lei e l’hanno assistita nelle manovre di rianimazione.

"Non reagiva, non rispondeva agli stimoli, il cuore era fermo" ha raccontato la 23enne che no si è persa d'animo e mentre gli latri allertavano i soccorsi medici si è messa all'opera con le compressioni dello sterno. "Ho fatto fatica perché ero travestita da lottatrice di sumo" ha rivelato la giovane.

Il suo intervento si è rivelato decisivo prima dell'arrivo dei soccorsi che hanno portato via l'uomo in ambulanza vero l'ospedale dove è stato dichiarato fuori pericolo. Per Marika resterà una storia da raccontare ma anche la consapevolezza che "partecipare ai corsi di primo soccorso è fondamentale, ancora di più svolgerli regolarmente, perché permette di essere preparati a queste situazioni e salvare vite".