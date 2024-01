Torino, uomo va a buttare la spazzatura e trova un neonato in un cassonetto dei rifiuti Ad attirare l’uomo sono stati i lamenti provenienti dal bidone della spazzatura: il 49enne si è avvicinato incuriosito ed ha notato un sacchetto di plastica, al cui interno c’era il piccolo, con la placenta e cordone ombelicale ancora attaccati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un 49enne di Villanova Canavese, in provincia di Torino, ha trovato un neonato in un cassonetto dei rifiuti: l'uomo era stato attirato dai lamenti provenienti dal bidone della spazzatura quindi si è avvicinato incuriosito ed ha notato un sacchetto di plastica, al cui interno c'era il piccolo, con la placenta e cordone ombelicale ancora attaccati. Sul posto sono interventi immediatamente i medici del 118 e i carabinieri che hanno assistito il bimbo e lo hanno trasportato all'ospedale di Ciriè. Il piccolo sta bene, nonostante le rigide temperature alle quali è stato esposto probabilmente per ore.

L’uomo che ha tratto in salvo il neonato, un operaio di 49 anni, abita in una casa nei pressi del cassonetto, che era posizionato in un vicolo poco distante dal centro. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che non hanno individuato sistemi di sorveglianza in zona e stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Villanova Canavese è un paese di un migliaio di abitanti a meno di trenta chilometri a nord di Torino, verso le Valli di Lanzo.