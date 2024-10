Torino, ruba auto e telefoni ai suoi avvocati che lo difendono per rapina: arrestato dopo un mese

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

I suoi avvocati lo stavano difendendo dall'accusa di tentata rapina aggravata continuata, per la quale nei suoi confronti era stato disposto un ordine di custodia cautelare in carcere. E mentre era in macchina con loro – padre e figlia – ha deciso di rubare loro l'auto e i telefoni.

Il proverbio "il lupo perde il pelo ma non il vizio" descrive bene quanto accaduto lo scorso 3 settembre ad Alessandria. Quel giorno si sarebbe dovuto recare in tribunale nella città piemontese e aveva chiesto di essere accompagnato dai suoi legali difensori. All'udienza in aula, però, non ci è mai arrivato.

Come riporta La Stampa, durante il viaggio ha chiesto improvvisamente agli avvocati di cambiare itinerario e, al loro rifiuto, ha tirato fuori dalla tasca un punteruolo con una lama di 10 cm, usandolo per minacciarli e puntandolo alla loro gola.

Il legale e la figlia sono stati costretti a scendere dalla macchina, dopo aver consegnato le chiavi e un cellulare al loro "cliente".

Il 50enne si era poi liberato del telefono rubato, ma a quel punto erano partite le indagini delle forze dell'ordine. I carabinieri della Sezione ‘Catturandi' del Nucleo Investigativo lo hanno rintracciato in una caffetteria-pasticceria di Torino e lo hanno subito arrestato. Nel suo zaino sono stati trovati diversi biglietti del treno, che documentano le città visitate durante la latitanza: da Napoli a Roma, da Genova a Saronno.

Per l'uomo è scattato un nuovo ordine di custodia cautelare per rapina aggravata. Ora è in carcere.