Un elettricista di 32 anni è rimasto folgorato mentre lavorava nel centro logistico di Amazon, a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 9,30 all'esterno del magazzino, in un'area in cui sono in corso i lavori di ampliamento dello stabile: stando alle prime ricostruzioni, un operaio della ditta che si sta occupando dell'ampliamento sarebbe rimasto folgorato mentre interveniva su una cabina di media tensione.

Il lavoratore ha riportato importanti ustioni su tutto il corpo, in particolare sulle braccia, ma è rimasto sempre cosciente fino all'arrivo dei soccorritori. Sul posto sono subito intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino che hanno messo in sicurezza l'area, mentre l'equipe medica del 118 ha soccorso l'operaio trasportandolo in eliambulanza all'ospedale Cto. Nello stabilimento è intervenuto anche il nucleo Nbcr – Nucleare, biologico, chimico, radiologico dei vigili del fuoco che sta valutando il rischio dovuto a esalazioni nocive e alle sostanze usate. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio: andrà accertato se si è trattato di una fatalità oppure sono state violate delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.