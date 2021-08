Torino, la volante della Polizia in servizio si scontra con un’altra vettura: distrutte le auto L’auto della Polizia di Torino si è scontrata con la vettura guidata da una 47enne nel pomeriggio del 19 agosto. La vicenda, che ha visto distrutte sia la macchina degli agenti che quella della giovane conducente, ha riaperto il dibattito sulla sicurezza sul lavoro per le forze dell’ordine, soprattutto nel momento in cui si guida l’auto di servizio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un grave incidente automobilistico si è verificato in corso Unione Sovietica, all'angolo con via de Cristoforis a Torino. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio del 19 agosto scorso, ha riaperto però il dibattito sulla sicurezza sul lavoro per quanto riguarda gli agenti di polizia, coinvolti nella vicenda. L'auto degli agenti, infatti, si è scontrata con un'altra vettura, una Kia Rio. La volante era in servizio e aveva, secondo la prima ricostruzione fornita dai soccorritori intervenuti sul posto, la sirena blu attivata.

Al volante dell'altra vettura vi era una donna di 47 anni. La conducente, che proveniva dalla direzione opposta a quella della macchina della polizia, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118. Trasportata in codice rosso in ospedale, sarebbe tuttora affidata alle cure dei medici. Non si hanno ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute attuali. Illesi gli agenti, che sono stati condotti presso il nosocomio solo per cure mediche più superficiali. Tutti i poliziotti coinvolti, infatti, sono stati curati con codice giallo. Sul posto è intervenuta nell'immediato un'altra volante della polizia e la municipale di Torino, impegnata nei rilievi dell'incidente per accertare la dinamica dei fatti.

Secondo le prime ricostruzioni, le due auto sarebbero finite entrambe sullo spartitraffico centrale di corso Unione Sovietica. Una delle due vetture non avrebbe rispettato la precedenza al semaforo, travolgendo l'altra e spingendola sullo spartitraffico. L'auto della polizia era in quel momento in servizio a sirene spiegate. La carreggiata centrale di corso Unione Sovietica è stata chiusa per delle ore per permettere i soccorsi. Completamente distrutta la vettura delle forze dell'ordine, ribaltatasi appena dopo lo scontro con la Kia Rio.