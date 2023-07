Torino, il cadavere di un 43enne trovato in un’ex fabbrica di Barriera di Milano, disposta autopsia Il cadavere di un uomo di 43 anni è stato trovato nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Sul corpo è stata disposta l’autopsia. Stando alle prime informazioni, il 43enne sarebbe morto in seguito a un incidente in un’ex fabbrica.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo di 43 anni è stato trovato lunedì 17 luglio 2023 nell'ex Gondrand, fabbrica dismessa di via Cigna a Torino. Da tempo la struttura è rifugio di senzatetto e di persone che soffrono di problemi di tossicodipendenza. Il suo corpo è stato trovato due giorni fa nella fabbrica e, stando a quanto finora ricostruito, il 43enne sarebbe morto dopo essere precipitato da 5 metri di altezza in un vano ascensore dell'ex fabbrica.

Al momento indagano sulla vicenda gli agenti di polizia del commissariato Barriera di Milano. L'ipotesi più accreditata è che l'uomo possa essere deceduto in seguito a un incidente. Sulla vicenda sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine e sul corpo del 43enne è stata disposta l'autopsia. Stando a quanto riferito da fonti investigative, non sono per il momento escluse altre piste.

L'identità del cadavere ritrovato non è stata resa pubblica e sulla vicenda gli investigatori continuano a mantenere il massimo riserbo. Ulteriori dettagli saranno riferiti soltanto nelle prossime ore con il prosieguo delle indagini. Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi del caso e le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno sentito alcune persone del posto che potrebbero aver visto qualcosa. Per avere elementi certi sulla dinamica dei fatti, però, sarà importante l'esito dell'autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore.

La tragedia si è verificata nel quartiere Barriera di Milano, uno dei più "difficili" di Torino. Qui, infatti, resta molto elevato tra i residenti il tasso di povertà e disperazione. L'ex fabbrica nella quale sarebbe avvenuto l'incidente è da tempo rifugio per persone con diverse difficoltà. Durante l'inverno ospita decine di senzatetto, mentre in estate diventa il ritrovo di persone con problemi relativi alla dipendenza da sostanze stupefacenti.