Torino, furti a raffica con la tecnica della monetina: come fanno i ladri ad ingannare le vittime A Torino avevano rubato borse, preziosi, cellulari e accessori d’abbigliamento. Ma come funziona questa tecnica di furto?

A cura di Biagio Chiariello

Con la cosiddetta "tecnica delle monetine" sono riusciti ad impossessarsi di un'ottantina di oggetti, rubati soprattutto ad anziani, a Torino. Gli agenti del commissariato Borgo Po hanno denunciato una coppia di ladri – un uomo e una donna – per furto con destrezza. La perquisizione domiciliare delegata dalla locale Procura della Repubblica ha consentito alle forze dell'ordine di rinvenire e sequestrare numerosissimi oggetti, per un valore di alcune decine di migliaia di euro. Si tratta di accessori di abbigliamento, preziosi e 18 smartphone. I cellulari erano avvolti nella carta stagnola, con il chiaro obiettivo di schermarli ed evitarne l’eventuale tentativo di localizzazione. Gli altri oggetti rinvenuti, più di 80, sono visionabili nella “Bacheca degli oggetti recuperati” del sito della Polizia di Stato (https://questure.poliziadistato.it/servizio/oggettirubati).

Ma come funziona le tecnica della monetina? Sono gli stessi uomini della Polizia di Stato a spiegarne il modus operandi: due complici prendono di mira una persona (solitamente si punta agli anziani soli( mentre sta entrando in macchina. In genere dopo aver aperto lo sportello dell’auto, si poggia la borsa e gli effetti personali sul sedile del passeggero per poi mettersi alla guida. A quel punto i malviventi agiscono: uno distrae l'ignara vittima facendogli credere che ha perso delle monete, indicandogli che sono cadute a terra prima di salire in auto, dal lato passeggero il complice apre lo sportello e sottrae la borsa dileguandosi. "Conoscere il modo in cui agiscono ladri e truffatori può aiutare più persone possibile a difendersi e capire se c’è un tentativo di raggiro. Aiutateci a diffondere" scrivono gli agenti