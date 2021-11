Torino, bus suona per auto in doppia fila ma dalla vettura partono gli spari: paura tra i passeggeri L’episodio intorno alle 8 di oggi nei pressi di corso Rosselli dove l’autobus della compagnia Gtt era rimasto bloccato da una vettura parcheggiata in doppia fila.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura nella mattinata di domenica a bordo di un autobus di linea a Torino quando il mezzo pubblico è stato raggiunto da un colpo sparato da una vettura che ha frantumato un finestrino. L’episodio intorno alle 8 di oggi nei pressi di corso Rosselli dove l’autobus della compagnia Gtt, Gruppo torinese trasporti, era rimasto bloccato a causa di una vettura che ostruiva la strada parcheggiata in doppia fila. Secondo quanto ricostruito finora, l’autobus avrebbe iniziato a suonare il clacson ma per tutta riposta dalla vettura sarebbe partito un colpo che ha frantumato il finestrino creando tanto spavento tra i passeggeri, costretti a scendere dal mezzo.

Il colpo infatti ha distrutto il vetro che si trova alle spalle del conducente, che si è subito fermato e ha aperto le porte per consentire a tutti di scapare. Si è temuto per l’incolumità di chi era a bordo ma fortunatamente l’a vettura si è poi subito dileguata e non si registrano feriti. Del caso sono state informate le autorità di polizia che ora stanno indagando per ricostruire i fatti. Fondamentale per ricostruire l’accaduto e risalire alla vettura coinvolta saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che ora sono al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, a seguito dei richiami col clacson il proprietario del veicolo è uscito dal locale dove si trovava e avrebbe iniziato ad inveire contro l’autista dell’autobus prima di mettersi in auto e ripartire. Subito dopo però il passeggero della stessa vettura avrebbe esploso il colpo contro il finestrino lato conducente.

"Siamo ancora sotto choc, io ero vicino al vetro, ho sentito l'autista gridare ‘scendete, scendete tutti’ poi ho sentito il colpo e il vetro accanto a me è andato in frantumi" è la testimonianza di una passeggera dell’autobus Gtt della linea 64 raccolto da Repubblica. L'ipotesi dei carabinieri è che a sparare sia stata una donna con una pistola ad aria compressa