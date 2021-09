Torino, auto investe cinghiale, passante se lo porta via senza prestare soccorso Un cinghiale ha invaso la corsia sulla statale per Riva di Chieri e un’auto lo ha investito. Nessun danno per i passeggeri. Il conducente di una seconda vettura si è fermato e, senza prestare soccorso, ha rubato l’animale. Una delle vittime dell’incidente ha assistito incredula alla scena: “Che vergogna”

A cura di Mariafrancesca Stabile

Giovedì scorso un'automobile ha investito un cinghiale in provincia di Torino. I passeggeri illesi, sono scesi dalla vettura distrutta e hanno assistito a una scena molto particolare: un uomo è intervenuto, ma solo per portare via l’animale.

Stavano procedendo sulla statale per Riva di Chieri e d’improvviso un botto fortissimo e lo scoppio degli airbag. Avevano investito un cinghiale, che aveva invaso la corsia. L'automobile, su cui viaggiava una coppia con il figlio piccolo, ha inchiodato. Scesi dalla vettura, i passeggeri hanno sentito che un altro mezzo dietro di loro, si è fermato. Pochi istanti e il cinghiale tramortito sull’asfalto, non c’era più. In un primo momento hanno pensato che il conducente fosse corso in loro aiuto, ma poi: “Che vergogna”, ha detto Federica, la donna che occupava l’auto incidentata. L’uomo si è fermato solo per prendere in cinghiale e portarselo via. Fortunatamente nessuno dei tre passeggeri ha riportato lesioni dovute al forte impatto con l’animale. Solo tanto spavento e un sentimento di disprezzo per il gesto del "ladro di cinghiali" a cui hanno assistito. L’automobile è andata distrutta e i carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi.

Ultimamente sta crescendo sempre di più il numero delle occasioni in cui cinghiali, in branco o solitari, vengono visti gironzolare per le nostre città. Centri abitati o strade di periferia, gli animali invadono le corsie in cerca di cibo e rischiano di provocare danni enormi. Proprio la settimana scorsa, nel cuore di Roma, una folta famigliola di esemplari è stata filmata mentre passeggiava su Via Trionfale. Il video è diventato virale e ha raccolto le denunce di altri utenti che hanno segnalato la presenza di altri cinghiali in diverse zone della capitale.