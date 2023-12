Torino, appartamento al settimo piano prende fuoco: intervengono i vigili del fuoco Un appartamento situato al settimo piano di una palazzina di corso San Maurizio a Torino ha preso fuoco. Da accertare l’eventuale coinvolgimento di residenti del palazzo. Le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso.

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti in corso San Maurizio 20 per l’incendio di un appartamento. Un alloggio del settimo piano, nel tratto compreso tra via Montebello e via Sant’Ottavio, è andato a fuoco per cause che sembrano essere ancora da accertare. Nei filmati diffusi sui social, si sentono le urla dei residenti. Da accertare se ci siano persone coinvolte nel rogo.

Secondo quanto reso noto finora, alla base del rogo, visibile anche a distanza, potrebbe esserci forse il malfunzionamento di una stufetta. I residenti del palazzo sono stati evacuati. L'incendio ha interessato l'abitazione al settimo piano di una struttura che si trova poco lontano dalla Mole Antonelliana.

Cosa abbia causato le fiamme resta ancora da chiarire con certezza, così come la presenza di eventuali persone coinvolte all'interno dell'alloggio del settimo piano. Tutti i residenti della palazzina sono stati prontamente evacuati per permettere ai vigili del fuoco di procedere con le operazioni di soccorso, che sono attualmente ancora in atto. Nei filmati ripresi da alcuni testimoni, è possibile vedere le fiamme all'interno dell'appartamento anche da lontano.

Dopo aver domato definitivamente le fiamme e spento l'incendio, vigili del fuoco e forze dell'ordine procederanno con la messa in sicurezza della zona e tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto durante la serata di oggi, 14 dicembre. Si resta in attesa di conoscere la sorte di eventuali feriti che al momento del rogo si trovavano nei pressi dell'abitazione.