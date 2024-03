Tir precipita da un cavalcavia a Brindisi: ferita la donna alla guida, trasportata d’urgenza in ospedale Un camion ha sfondato un guard rail all’ingresso della città di Brindisi ed è precipitato dal cavalcavia che collega due superstrade. L’autista del mezzo pesante è una 55enne di Ceglie Messapica. La donna è stata trasportata d’urgenza al Perrino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le strade coinvolte nell’incidente sono state chiuse al traffico per le operazioni di recupero e messa in sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Attimi di paura a Brindisi, dove un tir adibito al trasporto di plastica in granuli ha sfondato un guard rail all'ingresso della città ed è precipitato dal cavalcavia che collega la superstrada Brindisi-Taranto alla superstrada Brindisi-Lecce. L'autista del mezzo pesante è una 55enne di Ceglie Messapica.

Alla donna il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure appena giunto sul luogo, la 55enne è poi stata trasportata d'urgenza all'ospedale Perrino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle ore 7.30 di oggi, sabato 9 marzo. Quando l'autocisterna è caduta giù dal cavalcavia ed è finita sul piano stradale sottostante non stavano passando fortunatamente altri mezzi. A bordo del camion c'erano anche due cani di piccola taglia che, a loro volta, non hanno subito conseguenze.

Sul posto si sono immediatamente recati Vigili del fuoco e personale Anas. Si sono messi al lavoro per riportare in condizioni di sicurezza il rondò all'imbocco della strada statale 7 per Taranto, nelle vicinanze di quello che è conosciuto anche come ‘incrocio della morte', riportano i quotidiani locali che hanno coperto la notizia, e la rampa che collega la medesima statale alla superstrada per Lecce e per le operazioni di recupero. Per questo le strade che sono state coinvolte nell'incidente sono state momentaneamente chiuse al traffico, come si legge anche sulla pagina Facebook della Protezione Civile Salento.

Insieme ai pompieri e agli uomini dell'Anas, sono arrivati presso il luogo dell'incidente anche gli agenti della Polizia Locale di Brindisi, coadiuvati dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza nella gestione della viabilità, per i rilievi del caso che consentiranno di ricostruire l'esatta dinamica del grave sinistro che, se fosse avvenuto in circostanze diverse, si sarebbe potuto trasformare in una tragedia.