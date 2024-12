video suggerito

"Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin": arrestato nel Sassarese 43enne che minacciava l'ex compagna Un 43enne di Porto Torres è stato arrestato per minacce nei confronti dell'ex compagna. L'uomo avrebbe minacciato la giovane con la quale aveva vissuto per 3 anni di "farle fare la fine di Giulia Cecchettin".

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Porto Torres per aver minacciato la ex compagna che lo aveva lasciato pochi giorni prima. Secondo quanto reso noto dalle autorità intervenute, il 43enne si è presentato due notti fa sotto casa della ex, inveendo e insultandola per costringerla a tornare con noi.

Davanti al rifiuto di lei, l'uomo avrebbe iniziato a urlare insulti e minacce. "Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin" avrebbe detto a un certo punto prima che la donna, molto spaventata, tornasse in casa.

L'indomani mattina la donna ha trovato l'ex fidanzato con il quale aveva convissuto per otto anni ancora sotto casa sua. Per questo motivo la donna ha allertato i carabinieri che hanno subito arrestato il 43enne. Il fermo è stato convalidato e oggi e la giudice Silvia Masala ha imposto al 43enne il divieto di avvicinamento alla compagna e l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

La donna aveva scelto di lasciare il compagno dopo otto anni di relazione anche per l'atteggiamento possessivo del 43enne con il quale ha convissuto fino a poche settimane fa. Il 43enne non ha accettato di buon grado la sua scelta e ha iniziato a fare pressioni sull'ormai ex fidanzata con messaggi, minacce e insulti urlati sotto casa. Davanti al suo rifiuto, ha minacciato la giovane di farle fare la fine della 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, condannato all'ergastolo per il sequestro e per il femminicidio della studentessa che avrebbe dovuto laurearsi l'11 novembre scorso.