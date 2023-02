Testimone di un incidente diventa “giustiziere” e picchia l’investitore di due pedoni: denunciato Un uomo di 52 anni ha aggredito un guidatore che ha travolto due pedoni a Lunata. L’uomo ha sferrato un colpo in pieno viso all’investitore delle donne di 76 e 55 anni per poi attendere con loro i soccorsi.

Era sceso dall'auto per soccorrere le due donne che aveva appena investito sulle strisce pedonali di via Pesciatina a Lunata, di fronte al negozio di abbigliamento "Amore mio". Un automobilista di passaggio, dopo aver assistito alla scena, è sceso dal veicolo e ha aggredito l'altro guidatore con un pugno in pieno volto, provocandogli il sanguinamento del labbro superiore e l'arrossamento della guancia destra. L'aggressore è ora stato denunciato per lesioni personali.

I fatti sono stati resi noti soltanto in questi giorni. Secondo quanto sottolineato dal quotidiano Il Tirreno, l'aggressore, dopo aver picchiato l'investitore, si è avvicinato alle due donne per offrire soccorso fino all'arrivo dell'ambulanza. Le due, di 76 e 55 anni, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Per quel pugno in pieno volto, il testimone-giustiziere è stato denunciato.

Le dinamiche dei fatti

L'incidente si è verificato nel pomeriggio del 3 dicembre 2022. Il conducente di una Peugeot 2008, che stava viaggiando verso casa insieme alla fidanzata, ha travolto sulle strisce pedonali due donne di 76 e 55 anni che stavano uscendo da un negozio. Tra le cause del sinistro stradale, la scarsa visibilità dovuta alla pioggia di quel pomeriggio.

Il guidatore, realizzato quanto accaduto sulla via Pesciatina, è sceso dalla vettura per prestare soccorso alle due vittime insieme alla fidanzata 42enne. Mentre attendeva l'arrivo del 118 con le due donne, sul lato opposto della carreggiata si è fermata la Suzuki dell'aggressore. Il 52enne di Pontedera è sceso dalla vettura dopo aver osservato per qualche istante la scena e in poche falcate ha raggiunto l'altro guidatore al quale ha sferrato un pugno in faccia. Dopo aver insultato l'investitore ad alta voce, si è avvicinato alle due vittime per prestare soccorso.