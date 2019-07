Terremoto, sciame sismico a Menfi: scossa di magnitudo 2.8, è la 16esima in 5 giorni

Scossa di terremoto a Menfi, in provincia di Agrigento, di magnitudo 2.8 della scala Richter, avvertita in tutta la Valle del Belice: è la 16esima negli ultimi cinque giorni. Paura tra la popolazione, che comincia a preoccuparsi dello sciame sismico in atto nel territorio della provincia siciliana.