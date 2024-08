Terremoto oggi in provincia di Bologna, scossa di magnitudo 3.9 a Castel del Rio, avvertita anche in Toscana

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 oggi in provincia di Bologna con epicentro a Castel del Rio. Il sisma ha colpito l’Emilia Romagna nella notte tra domenica e oggi, lunedì 26 agosto, ed è stato distintamente avvertito alla popolazione in tutta la regione e anche in Toscana. Secondo i rilievi dell’Ingv, la scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi all’1:45 della notte con epicentro sull’appenino tosco emiliano.

I rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indicano l’epicentro del sisma a 3 km sud est del cento di Castel del Rio con coordinate geografiche (lat, lon) 44.1920, 11.5260. L’ipocentro del sisma localizzato invece ad una profondità di circa 19 km. Si tratta della stessa zona già colpita da una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 sabato scorso. Anche in questo caso il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione nonostante l’ora, ma fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Numerose le segnalazioni di residenti svegliati di soprassalto durante la notte a causa della scossa di terremoto. Da Imola a Parma, da Ferrara a Ravenna, il sisma è stato avvertito in tutta l’Emilia Romagna ma anche in Toscana. Oltre a Castel del Rio, infatti, nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro anche i comuni di Fontanelice, sempre nel Bolognese, e i comuni di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, e Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. Altri nove comuni solo nel raggio di venti chilometri, sempre tra le province di Bologna, Firenze e Ravenna.

La scossa principale è stata seguita poi da altre repliche di minore intensità durante la notte, sempre con epicentro nel Bolognese. Tre quelle con magnitudo superiore a 2 gradi Richter tra cui l’ultima con epicentro proprio a Castel del Rio.