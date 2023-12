Terremoto oggi a Macerata, scossa di magnitudo 3.6: epicentro a Ussita Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nei pressi di Ussita (Macerata) nel Parco dei Monti Sibillini. Il sisma, avvenuto dopo le 21 di oggi sabato dicembre a una profondità di circa 11 chilometri, non avrebbe causato danni o feriti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nei pressi di Ussita (Macerata) nel Parco dei Monti Sibillini. La scossa è distintamente avvertita dalla popolazione nelle province del capoluogo marchigiano, oltre che quella di Fermo ed Ascoli Piceno, con diverse chiamate ai vigili del fuoco.

Il sisma, avvenuto dopo le 21 di oggi sabato dicembre a una profondità di circa 11 chilometri, non avrebbe causato danni o feriti. Segnalazioni arrivano anche dalla vicina Umbria.

Secondo i dati Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l'ipocentro è a 10.9 chilometri di profondità.

I comuni più vicini all’epicentro sono Visso; Castelsantangelo sul Nera; Bolognola e Preci (Perugia).

Ma la scossa è stata chiaramente avvertita in molte zone. Percepita in modo chiaro anche nell'Ascolano. Subito è partito il tam tam: in molti scrivono di averlo sentito bene a Teramo, è anche chi lo ha percepito ad Amatrice.

