Terremoto oggi a Firenze, scossa di magnitudo 3 con epicentro a Certaldo: avvertita fino a Prato e Siena Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata questa notte alle 04:23 in provincia di Firenze, con epicentro a Certaldo e ad una profondità di 9.7 km: paura tra la popolazione. Avvertita anche a Empoli, Siena e Prato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Notte di apprensione in Toscana, dove una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 04:23 in provincia di Firenze, con epicentro a Certaldo in Valdelsa e ad una profondità di 9.7 km. Lo riprta l'Istituto di Geologia e Vulcanologia (Ingv).

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, come dimostrano le decine di commenti degli utenti sui social network. "Un colpo secco al primo piano a Castelfiorentino"," Allora non era una mia impressione. E siamo a 2 in pochi giorni. Empoli", "Che botto mamma mia", sono alcuni dei messaggi. Molti hanno raccontato di essere stati svegliati dal terremoto.

La scossa è stata avvertita dunque anche a Empoli, Siena e Prato e nei comuni fiorentini di Montespertoli, Castelfiorentino, Poggibonsi, San Casciano, Barberino Tavarnelle. Come ha fatto sapere la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze "la scossa è stata avvertita dalla popolazione, non sono state segnalate criticità". Ciò significa che non ci sono danni a cose o persone.

Tre giorni fa, il 23 marzo, nella stessa zona era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 3.1, seguita da altre due scosse di intensità inferiore a 1.