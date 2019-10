Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3.0 preceduta da un forte boato

Paura in Friuli, in provincia di Pordenone: una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata poco prima delle 19 ed ha causato un forte spavento tra la popolazione. Fino a questo momento non si sarebbero verificati danni a persone o cose, anche se numerose chiamate sono arrivate ai Vigili del Fuoco.