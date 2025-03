Terremoto Foligno, scuole chiuse domani mercoledì 5 marzo dopo la scossa di 3.5: “Completiamo le verifiche”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Scuole chiuse anche domani, mercoledì 5 marzo, a Foligno (Perugia) dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.5 verificatasi la scorsa notte all'01.55, con epicentro a 2 km dalla città, chiaramente avvertita dalla popolazione.

È quanto ha comunicato il sindaco della cittadina umbra Stefano Zuccarini con un post su Facebook: "L’Amministrazione Comunale di Foligno, si è prontamente attivata subito dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.5 che questa notte, alle 1:55 ha avuto come epicentro, a circa dieci chilometri di profondità, la periferia sudovest della città. Abbiamo attivato tutte le procedure per effettuare i controlli e le verifiche alle strutture scolastiche e ad altre strutture comunali, che necessitano di essere attenzionate, disponendo la sospensione dell’attività scolastica. È stato attivato anche il C.O.C. Centro Operativo Comunale presso il Comando della Polizia Municipale, in collaborazione con la Protezione Civile e le istituzioni regionali.Siamo inoltre in stretto contatto con i responsabili dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) per monitare la situazione".

Pertanto, ha aggiunto, "si è reso opportuno prorogare sino a domani, mercoledì 5 marzo, l’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento – è bene precisarlo – non è dovuto ad eventuali problematiche legate alla stabilità e tenuta degli edifici scolastici cittadini, ma volto sia a garantire il completamento di tutte le verifiche in essere, e ad evitare eventuali problematiche che potrebbero venirsi a creare nel caso di evacuazione degli studenti al ripetersi episodi simili.Invito inoltre la cittadinanza ad informarsi direttamente presso le istituzioni competenti o attraverso fonti autorevoli e certificate, confidando come sempre nella comprensione e collaborazione della cittadinanza".

La scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita a Foligno, in provincia di Perugia, dove si è sentito anche un forte boato. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha registrato il sisma alle 1.55. L‘epicentro è stato indicato a 2 chilometri dalla città, a una profondità di circa 10 chilometri. Oggi sono state chiuse le scuole anche a Spello e Trevi.