Terremoto a Cesenatico all’alba, scossa di magnitudo 3 fa tremare la Romagna Secondo i rilievi dell’Istituto di geofisica vulcanologia, la scossa è stata registrata precisamente alle 06:34 ora italiana con epicentro tra Cesenatico e Cervia.

A cura di Antonio Palma

Scossa di terremoto oggi a Cesenatico dove nella prima mattinata un sisma di magnitudo 3 ha fatto tremare tutta la Romagna. Secondo i rilivi dell’Ingv, il terremoto ha avuto epicentro tra Cesenatico e Cervia, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena ed è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, anche se molti dormivano in quel momento.

Segnalazioni della scossa sono arrivate da tutta la Romagna, da Rimini a Ravenna. "Si è sentito abbastanza con una boato, ma è durato per fortuna poco” hanno raccontato molti cittadini residenti in zona. “Sentito a Cesena per 1 secondo”, ha scritto un altro utente sui socila. “Spero che non ricominci come poco tempo fa” ha commentato qualcuno riferendosi allo sciame sismico che ha interessato al Romagna lo scorso gennaio con decine di scosse. Al momento comunque fortunatamente non vengono segnalati danni a persone o cose relative alla scossa di oggi a Cesenatico.

La scossa è stata registrata dai sismografi Ingv all’alba. Secondo i rilievi dell’Istituto di geofisica vulcanologia, la scossa è stata registrata precisamente alle 06:34 ora italiana con epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 44.2190, 12.3600 cioè a circa quattro chilometri a nord ovest di Cesenatico, ai confini con Cervia. Sono una quindicina i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro tra cui anche Cesena. L’ipocentro del fenomeno sismico localizzato invece a una profondità di circa 26 chilometri. Al momento non risultano ulteriori repliche superiori a magnitudo 2, oltre alla scossa iniziale.