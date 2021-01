in foto: Matteo (da Facebook)

Due furgoni si sono scontrati sulla superstrada "Teramo-mare", variante della Statale 80, richiedendo l'intervento di una squadra di vigili del fuoco. Nel terribile schianto sono rimasti coinvolti due Fiat Doblò di proprietà della stessa ditta. I due mezzi, che stavano percorrendo la superstrada in direzione di Teramo, sono entrati in collisione in circostanze ancora da chiarire. L'urto è stato terribile e la dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia stradale. Uno dei due Doblò, condotto da un giovane 23enne è finito nella scarpata ribaltandosi sul lato. L'altro mezzo, guidato da un altro giovanissimo di 24 anni ha urtato violentemente contro il guardrail.

I vigili del fuoco e i sanitari hanno soccorso il giovane finito nella scarpata, portandolo all'ospedale di Teramo con un'ambulanza del 118. Lui non sarebbe in pericolo di vita mentre il ragazzo di 24 anni alla guida del secondo furgone è purtroppo deceduto. Per lui non c'è stato niente da fare: Matteo Di Leonardo, di Tossicia, in provincia di Teramo, è rimasto intrappolato nelle lamiere e per lui i soccorsi sono stati vani. Per tutta la durata dell'intervento e dei rilievi dell'incidente, la superstrada Teramo-mare in direzione Teramo è rimasta chiusa al traffico, causando file di automobili. Sul posto sono intervenute anche diverse ambulanze e mezzi dell'Anas. La dinamica dello scontro tra i due mezzi non è ancora stata chiarita. Il ragazzo sopravvissuto all'incidente potrebbe fare luce sulle dinamiche dello schianto.