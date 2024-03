Tenta di uccidere il figlio nel sonno con una mannaia: mamma arrestata La donna avrebbe problemi di salute mentale ed è stata ricoverata nel reparto di pediatria dell’ospedale di Aosta; il figlio ventenne si è salvato riportando ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Una donna di 53 anni della Val D'Aosta è in stato di arresto, con l’accusa di tentato omicidio, per aver provato ad uccidere il figlio ventenne. I fatti sono accaduti attorno all’1 di oggi, venerdì 15 marzo, in un comune nei dintorni di Aosta.

Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, intervenuti sul posto dopo l’allarme dato dal ragazzo, la donna – assente il marito, perché al lavoro – ha colpito il ragazzo alla testa mentre dormiva, quindi al collo e alle braccia con delle armi da taglio (inclusa una mannaia).

Il ragazzo, visitato in pronto soccorso, ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. La donna, per problemi di cui soffre, è stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Aosta, dove è stata posta agli arresti domiciliari.