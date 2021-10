Tenta di strangolare la moglie malata ma si pente e chiama il 112, pensionato arrestato a Firenze L’episodio si è consumato nella primissima mattinata di lunedì nell’abitazione dell’anziana coppia. Il pensionato, un anziano di 74 anni, nel pieno dello sconforto ha aggredito la consorte da tempo malata e ha tentato di ucciderla strangolandola a mani nude facendole perdere i sensi prima di avere un sussulto e fermarsi appena in tempo.

A cura di Antonio Palma

Tragedia della disperazione evitata per un soffio a Firenze dove un uomo, spinto dallo sconforto, ha cercato di uccidere l'anziana moglie gravemente malata prima di fermarsi in tempo e allertare i soccorsi le forze dell'ordine che sono riusciti infine a salvare la donna. L'episodio si è consumato nella primissima mattinata di oggi, lunedì 4 ottobre, nell'abitazione dell'anziana coppia nel capoluogo toscano. Secondo quanto ricostruito finora dagli uomini della Questura di Firenze, il pensionato, un anziano di 74 anni, nel pieno dello sconforto ha aggredito la consorte da tempo malata e ha tentato di ucciderla strangolandola a mani nude prima di avere un sussulto e fermarsi appena in tempo.

Subito dopo l'uomo ha chiamato il 112 chiedendo immediatamente aiuto e raccontando subito quanto era appena accaduto in casa. Fortunatamente questo ha permesso ai sanitari del 118 di accorrere in tempo sul posto e salvare la donna con le manovre rianimatorie. Sono stati attimi concitati e si è temuto che la donna, già affetta da una grave malattia degenerativa in stato avanzato, potesse non farcela. Il marito infatti le aveva stretto con tutta la forza le mani attorno al collo soffocandola fino a farle perdere i sensi prima di pentirsi e rendersi conto di quanto stava accadendo, tornando così sui suoi passi con la chiamata al numero di emergenza. Grazie alle prime cure sul posto dei sanitari del 118 infine l'anziana di 82 anni è tornata cosciente ed è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi per le ulteriori verifiche mediche. Per l'anziano marito invece è scattato l'arresto da parte degli agenti della polizia a Firenze con la pesante accusa di tentato omicidio.