Tenta di strangolare la moglie e di buttarla dal terrazzo, figlia 15enne svegliata dalle urla lo ferma L’intervento dell’adolescente si è rivelato decisivo per salvare la donna. La ragazzina ha fermato il padre e poi subito chiamato il 112, facendo scattare l’intervento di sanitari e carabinieri nella casa di famiglia di Mussolente, in provincia di Vicenza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel Vicentino con la pesantissima accusa di aver cercato di strangolare e buttare giù dal terrazzo di casa la moglie 36enne dopo una brutale aggressione senza apparenti motivi avvenuta in presenza della figlia 15enne della coppia. È stato proprio l’intervento dell’adolescente a rilevarsi decisivo per salvare la donna.

I fatti risalgono alla notte di domenica scorsa quando l’uomo, in preda anche ai fumi dell'alcol, ha iniziato a inveire contro la consorte per gelosia. Dalle accuse e dagli insulti verbali, ben presto però è passato alle mani con una violenta aggressione fisica ai danni della donna. L’uomo a questo punto avrebbe messo le mani al collo della 36enne, tentando di strozzarla e poi trascinandola fuori e minacciando di buttarla giù dal terrazzo.

Il trambusto e le urla della 36enne hanno svegliato di soprassalto la figlia 15enne della coppia che in quel momento dormiva nella casa di famiglia di Mussolente, in provincia di Vicenza. L’adolescente è subito intervenuta in difesa della madre e la sua intromissione si è rivelata decisiva per salvare la 36enne.

La ragazzina ha fermato il padre e poi ha subito chiamato il 112, facendo scattare l’intervento dei sanitari e dei carabinieri sul posto. L'uomo quindi è stato arrestato, mentre la moglie è stata trasportata dal 118 al Pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa. Fortunatamente per la donna le visite mediche hanno permesso di escludere ferite gravi e la 36enne è stata quindi dimessa con una prognosi di 5 giorni.

Per il marito 39enne, invece, si sono aperte le porte del carcere di Vicenza. All’uomo vengono contestati i gravi reati di tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie.