Tenta di spegnere l’incendio sul suo balcone e rimane ustionato: Luigi Atzeni muore dopo un mese in ospedale

Luigi Atzeni, 72 anni, aveva tentato di spegnere l’incendio scoppiato sul suo terrazzo: fin da subito aveva riportato gravissime ustioni. Purtroppo è morto dopo un mese di ricovero in ospedale a Sassari.
A cura di Giorgia Venturini
Luigi Atzeni, 72 anni, è morto dopo un mese di ricovero in ospedale a Sassari. Aveva riportato gravi ustioni nel tentativo di difendere la terrazza di casa sua a Monserrato da un incendio dello scorso 16 agosto. Fin da subito le sue condizioni sono state gravissime. Ieri 17 settembre i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Stando alla dinamica di quanto accaduto, la mattina del 16 agosto Luigi Atzeni si trovava in casa ed è scoppiato un incendio sul terrazzo. Come riporta l'Unione Sarda, è corso in ciabatte a cercare di spegnere il rogo ma si sarebbe sentito male forse per il troppo fumo. Intanto il fuoco e il calore gli ha causato non poche ustioni e gravissime. Lo ha salvato, portandolo via dal rogo, un vicino, Fabio Piccardi. Poi la corsa in ospedale di Sassari dove per diversi giorni è stato ricoverato in terapia intensiva, nel reparto di grandi ustioni. Ieri purtroppo è morto.

I figli Roberta e Riccardo hanno tenuto a precisare: "Nostro padre, se ne va lasciandoci il vuoto del suo amore silenzioso, ma incondizionato, della sua presenza discreta e costante, della sua bontà d’animo così rara. Viveva per noi e per i suoi nipotini Alice e Andrea: la sua ragione di vita era racchiusa nella famiglia, che amava sopra ogni cosa".

