Temporale improvviso lo sorprende davanti casa, uomo travolto e ucciso da colata di fango in Trentino

A cura di Antonio Palma

Sorpreso da un temporale mentre si trovava fuori a poche decine di metri da casa e travolto da una improvvisa colata di fango che lo ha ucciso, è la tragedia che si è consumata nelle scorse ore in Val Sarentino, in Alto Adige, e costata la vita un uomo del posto. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica 15 agosto, nella zona di Valdurna, frazione del comune italiano di Sarentino nella provincia autonoma di Bolzano. La vittima è un agricoltore del posto che era uscito di casa proprio per il forte temporale che stava rischiando di allagare i campi e le abitazioni della zona.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, infatti, il 43enne, che era anche vigile del fuoco volontario, pare fosse impegnato a drenare l'acqua scesa a valle a causa della tempesta quando è stato sorpreso da due smottamenti del terreno che lo hanno travolto lasciandolo sotto diversi centimetri di fango senza lasciargli scampo. Inutili per lui i soccorsi immediati da parte dei vigili del fuoco e degli altri soccorritori. I primi a raggiungere la zona, dopo l’allarme, sono state le squadre dei pompieri volontari della valle, raggiunte poi dalle squadre del corpo permanente di Bolzano e dagli uomini del Soccorso alpino. Dopo un lungo e complesso lavoro di scavo, i pompieri sono riusciti a estrarre l’uomo dal fango ancora vivo ma ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate, rianimato dal personale della croce bianca e trasportato d’urgenza in ospedale a Bolzano con l’elisoccorso, la vittima purtroppo si è spenta poco dopo. I pompieri hanno continuano a mettere in sicurezza l’area dove la colata di fango ha raggiunto anche le case poco più a valle