Tariffe dei voli in aumento per la tassa Ue sul clima: rincari fino a 72 euro a biglietto, parte Lufthansa Partiranno da domani, mercoledì 26 giugno, gli aumenti delle tariffe di Lufthansa sui biglietti aerei per viaggi a partire dal primo gennaio 2025 per via della tassa Ue sul clima. Rincari fino 72 euro.

A cura di Ida Artiaco

Brutte notizie in arrivo per chi viaggia in aereo. A partire dal 2025 ci saranno rincari sulle tariffe da 1 a 72 euro a biglietto per via della tassa Ue sul clima che punta a ridurre le emissioni di anidride carbonica. Lufthansa sarà la prima compagnia a introdurre il supplemento ambientale a partire dai viaggi in programma dal primo gennaio 2025.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, l'aumento si applicherà a tutti i voli commercializzati e operati dal gruppo Lufthansa, di cui fanno parte Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, in partenza dai 27 Paesi dell’Unione europea, da Regno Unito, Norvegia e Svizzera. Ma iei prossimi giorni anche Air France-Klm e Iag (British Airways, Iberia) potrebbero prendere la stessa decisione.

"I requisiti di protezione del clima nell’Ue richiedono miliardi di investimenti e Lufthansa non può sostenere i costi da sola", ha spiegato Lufthansa in una nota, specificando che il supplemento sarà applicato a tutti i biglietti emessi a partire da domani, 26 giugno, per partenze dal primo gennaio 2025.

L'Unione europea ha stabilito che entro il 2050 l'area dovrà raggiungere le emissioni zero nette, eliminando le sue attuali emissioni di gas serra, passando per una tappa intermedia nel 2030 con un -55%. La normativa prevede nelle specifico che dal 2025 tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’Unione europea debbano essere obbligati a utilizzare una quota minima di carburante sostenibile per l'aviazione (Saf): 2% già nel 2025, 6% nel 2030, 20% nel 2035, 34% nel 2040, 42% nel 2045 e 70% nel 2050. All’interno di questa quota obbligatoria, però, l’Ue ha deciso di prevedere anche la presenza dei carburanti sintetici (e-kerosene): l'1,2% nel 2030, il 5% nel 2035 e il 35% nel 2050.

Ma ciò significherà fare una serie di investimenti da parte delle compagnie aeree il cui costo si riverserà sui biglietti dei consumatori. Secondo le stime, passeggeri potrebbero dover pagare in media 21 euro in più a volo fino al 2050 solo per questa voce. Il supplemento non si applica ai voli che partono al di fuori dell’Unione europea.